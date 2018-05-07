Академический микрорайон Екатеринбурга отметит 73-ю годовщину Великой Победы накануне официальной даты. Жителей приглашают поучаствовать в шествии «Бессмертного полка» 8 мая, во вторник.
Сбор участников с транспарантами объявлен в Академическом в 18.00. Маршрут «Бессмертного полка» пройдет по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы. Участники шествия понесут портреты не только тех, кто сражался на фронтах, но и тружеников тыла — ведь их вклад в Победу также неоценим — пояснили организаторы праздника.
Одновременно в 18 часов стартует высадка деревьев в аллеях у школ №16, №19 и №23. После чего состоится торжественный концерт, в котором примут участие почетные гости, участники «Бессмертного полка», школьники района. В программе праздника — показательные выступления песенных коллективов, спортсменов, а также авиамоделистов. Десятки моделей самолетов поднимутся в небо под управлением юных конструкторов. Мероприятия пройдут на межшкольном стадионе школ № 16 и №19.
«Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Было создано в 2011 году. С каждым годом число участников растет. На сегодняшний день народное движение охватывает более 80 государств.