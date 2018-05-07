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06 мая 2018
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04 мая 2018
17:51  07 мая 2018 0

На место депутата-легенды появился четвертый претендент

Последнее заседание Заксобрания. ЯНАО, харючи сергей, заксобрание янао
Борьба за место Сергея Харючи в парламенте Ямала ожесточаетсяФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал четвертого участника партийных праймериз. Победитель будет выдвинут от партии на довыборы депутата Заксобрания Ямала вместо ушедшего на пенсию политика-долгожителя Сергея Харючи.

Новым претендентом стал Аскар Исимбаев, начальника отдела туризма и перспективных проектов микрокредитной компании «Фонд развития Тазовского района ЯНАО».

Ранее документы в оргкомитет праймериз подали депутат Тазовской районной думы, директор ООО «Агрокомплекс Тазовский» Степан Вануйто, директор МКУ «Производственно-техническое объединение» в Ямальском районе Артур Джелябиев, председатель правления Приуральского филиала ассоциации «Ямал-потомкам!», сын ушедшего на пенсию Сергея Харючи Андрей Харючи.

Все кандидаты представили полный пакет документов и были зарегистрированы как участники праймериз. Им предстоит участие в дебатах, сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

Довыборы депутата в Заксобрание ЯНАО были назначены после ухода на пенсию Сергея Харючи. Его досрочную отставку приняли парламентарии на одном из недавних заседаний. Он избирался по одномандатному округу №3, в который входят Ямальский и Тазовский районы. Территории эти отличаются отсутствием городов. В них сосредоточены национальные поселки, значительная часть оленеводов Ямала и крупнейшие нефтегазовые месторождения. Наблюдатели ожидают, что грядущая избирательная кампания будет одной из самых скандальных за последние годы.

Вячеслав Егоров
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