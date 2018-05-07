На место депутата-легенды появился четвертый претендент

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал четвертого участника партийных праймериз. Победитель будет выдвинут от партии на довыборы депутата Заксобрания Ямала вместо ушедшего на пенсию политика-долгожителя Сергея Харючи.
Новым претендентом стал Аскар Исимбаев, начальника отдела туризма и перспективных проектов микрокредитной компании «Фонд развития Тазовского района ЯНАО».
Ранее документы в оргкомитет праймериз подали депутат Тазовской районной думы, директор ООО «Агрокомплекс Тазовский» Степан Вануйто, директор МКУ «Производственно-техническое объединение» в Ямальском районе Артур Джелябиев, председатель правления Приуральского филиала ассоциации «Ямал-потомкам!», сын ушедшего на пенсию Сергея Харючи Андрей Харючи.
Все кандидаты представили полный пакет документов и были зарегистрированы как участники праймериз. Им предстоит участие в дебатах, сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».
Довыборы депутата в Заксобрание ЯНАО были назначены после ухода на пенсию Сергея Харючи. Его досрочную отставку приняли парламентарии на одном из недавних заседаний. Он избирался по одномандатному округу №3, в который входят Ямальский и Тазовский районы. Территории эти отличаются отсутствием городов. В них сосредоточены национальные поселки, значительная часть оленеводов Ямала и крупнейшие нефтегазовые месторождения. Наблюдатели ожидают, что грядущая избирательная кампания будет одной из самых скандальных за последние годы.