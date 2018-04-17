На Ямале готовятся к самой скандальной избирательной кампании

21:29 17 апреля 2018 0

Выборы одного депутата в Заксобрание Ямала могут стать самыми громкими и интересными за многие годы. Мандат освободился после ухода на пенсию Сергея Харючи (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямал ожидает самая ажиотажная предвыборная гонка. Официальный старт избирательной компании на довыборы депутата в Заксобрание Ямала еще далеко, а в политическая элита региона уже начала обсуждать, кто сможет занять вакантный пост ушедшего на пенсию Сергея Харючи. В гонке пока нет даже понятных кандидатов, но наблюдатели уже ожидают, что эта компания может стать самой «шумной» за последние несколько лет.

Легендарный ямальский политик Сергей Харючи, напомним, сдал депутатский мандат в начале апреля. В Законодательном собрании он представлял одномандатный избирательный округ №3. Надо отметить, что это огромная территория, занимающая практически всю северную Часть Ямала. В округ входят Тазовский и Ямальский районы. На этих территориях нет крупных городов, только национальные и вахтовые поселки.

Харючи ушел неожиданно — замену ему заранее не искали. Не исключено, что ямальских единороссов ждут честные праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кто сможет заменить Харючи, пока никто даже не представляет. «Единая Россия» накануне объявила старт внутрипартийного праймериз. Все желающие могут побороться за выдвижение от партии на вакантный мандат. За первые два дня приема документов желающих пока не нашлось.

Неофициально в партии рассказывают, что даже сами единороссы пока не понимают, кого можно было бы выдвинуть. Сейчас подыскивают кандидатуры в муниципальных и районных думах, среди местных общественников и оленеводческих предприятий.

Политолог Евгений Забродин подтверждает, что каких-то реальных кандидатов пока не видно. «Посмотрим, что будет на праймериз. Так как выборы носят единичный характер, туда могут заявится достаточно большое количество кандидатов. Предсказывать что-то несколько преждевременно. Но я убежден, что тот человек, который выиграет праймериз „Единой России“, выиграет в конечном итоге и выборы», — уверен Забродин.

Временно исполняющий обязанности координатора ямальского отделения ЛДПР Денис Садовников заявил «URA.RU», что партия так же уже занята поисками кандидатов на выдвижение в Заксобрание. Конкретных фамилий он пока не озвучил.

Инсайдеры подмечают, что пока среди возможных кандидатов обсуждается координатор тазовского отделения ЛДПР Максим Шарапов. Но все еще может измениться.

Среди кандидатов ожидают появление создателя скандального паблика ямальских оленеводов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Лидер ямальской КПРФ Елена Кукушкина так же подтвердила участие коммунистов в этих выборах. Она добавила, что в данный момент идет процесс создания отделения партии в Тазовском районе. «Там есть достойные партийцы, достойные кандидаты. Есть из кого выбрать», — сказала Кукушкина.

Наблюдатели полагают, что коммунисты могут выдвинуть от себя известного на Ямале активиста Ейко Сэротэтто. Он отличился большой активностью во время президентских выборов. К тому же он является представителем коренных малочисленных народов, аэто один из важных факторов, учитывая специфику территории.

Но главное переживание — Ейко Сэротэтто и его паблик в ВК «Голос Тундры» уже прославились на Ямал своей оппозиционной деятельностью и критикой действующей власти. «Выборы он вряд ли сможет выиграть, но шуму во время избирательной компании он может наделать не мало», — с опаской говорят собеседники.

Омпа Яптунай готов выдвинуться на выборы, но при поддержке одной из партий Фото администрации поселка Тазовский

Еще один возможный кандидат по нению ямальских политиков — глава поселка Тазовский Омпа Яптунай. Мэром он избирался в прошлом году. На выборы шел самовыдвиженцем и обошел даже представителя «ЕР», который должен был занять этот пост. До этого он был заместителем руководителя регионального департамента по делам КМНС.

В разговоре с журналистом агентства «URA.RU» Омпа Яптуна не стал отрицать возможности своего участия в грядущих выбора депутата. Он сказал, что пока раздумывает над этим вопросом. «Самовыдвиженцем пойти вряд ли удастся. Здесь даже не дадут подписи собрать с населения. Но я — безпартийный. Возможно поступит предложение от какой-то из партий посотрудничать. Мне же все равно какая партия, лишь бы работать», — рассказал Яптунай.

Еще одна один ожидаемый поворот на выборах — это появление второго свободного мандата в Заксобрании. Появится он, если депутат Павел Крюков, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в коммерческом подкупе, напишет заявление о досрочном прекращении полномочий.

«Пока по нему у нас нет никаких документов. Заявление о сдаче мандата он не писал. Когда будет решение по уголовному делу, тогда будем думать. Пока все нормально. И декларацию о доходах Крюков сдал своевременно», — заявил спикер Заксобрания Сергей Ямкин.

В Заксобрании ждут, что Павел Крюков сам даст депутатский мандат Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Источники «URA.RU» говорят, что решение о досрочном прекращении полномочий депутата Крюкова уже принято. Вопрос только — когда это произойдет. Необходимо делать это в ближайший месяц, иначе потом парламент уйдет на каникулы и процедура лишения полномочий и избрания нового депутата может затянуться, и вообще не состоится в этом году. Тогда есть риск, что под суд пойдет еще действующий депутат ямальского парламента, что несет за собой серьезные репутационные риски.

Павел Крюков, напомним, был избран по ноябрьскому одномандатному округу и лоббировал в Заксобрании интересы одного из градообразующих предприятий.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало, что расклад сил здесь может измениться. В случае назначения выборов на пост может претендовать не новый нефтегазовый генерал, а пока еще действующий зам главы администрации Ноябрьска Алексей Ардышев. Ожидается, что он сменит работу в администрации на партийную деятельность и может быть выдвинут в Заксобрание.

Когда будут объявлены выборы по ноябрьскому округу, среди кандидатов обязательно будет активист Александр Бондачук Фото со страницы Александра Бондарчука в соцсети

В политических кругах ожидают, что при таком развитии событий на выборы наверняка выдвинется и местный оппозиционер Александр Бондарчук. В последние годы он не пропускал ни одной избирательной компании.

Собеседники отмечают, что если все пойдет по этому сценарию, то агитационная компания в Ноябрьске может претендовать на «битву века». Бондарчук — это ярый оппозиционер, хоть и беспартийный, и известен своим негативным отношением к руководству Ноябрьска и радикальными методами работы. Именно его активная деятельность против администрации стала одной из причин скорого ухода с поста Алексея Ардышева.

В окружном Избиркоме сообщили, что официальный старт кампании по довыборам в Заксобрание будет дан в первой декаде июня.