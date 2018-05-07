В Екатеринбурге суд вернул горожанам легендарные конфеты

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд возобновил деятельность фабрики «Настоящий шоколад», где специалисты Роспотрбенадзора ранее нашли нарушения санитарных норм. Как рассказал «URA.RU» директор предприятия Антон Овсянников, производство конфет началось уже в понедельник, 7 мая.
«Все недочеты мы устранили всего за несколько дней и сразу же инициировали повторную проверку, которая прошла успешно», — пояснил Овсянников. По его словам, Роспотребнадзор при этом тянул с подачей материалов в суд и с повторной проверкой. «Производство конфет должно было возобновиться еще три недели назад, но из-за действий чиновников мы вынужденно простаивали», — указал директор фабрики.
В управлении Роспотребнадзора по региону «URA.RU» ответили, что задержка с документами была связана с «процессуальными моментами» в суде. «Мы выходили на объект, посмотрели, устранены ли нарушения, и представили свой отчет суду. Там посчитали, что фабрику можно открывать, хотя нарушения исправлены частично», — сказали «URA.RU» в пресс-службе управления. Здесь отметили, что об оспаривании решения речи пока не идет.
Екатеринбургская фабрика «Настоящий шоколад» производит конфеты ручной работы «Свердловский рыжик», «Мамина проказница» и «Уральский метеорит». Ранее суд решил приостановить ее деятельность на 90 дней. Замгендиректора Олег Сафонов тогда заявлял «URA.RU», что проверка на предприятии на самом деле была инициирована с подачи основателя фирмы, у которого якобы есть связи в надзорных органах.