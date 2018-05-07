{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
Главные новости Свердловской области
18:12  07 мая 2018 0

В Екатеринбурге суд вернул горожанам легендарные конфеты

После повторной проверки суд встал на сторону фабрикиФото: пресс-служба ООО «Настоящий шоколад»

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд возобновил деятельность фабрики «Настоящий шоколад», где специалисты Роспотрбенадзора ранее нашли нарушения санитарных норм. Как рассказал «URA.RU» директор предприятия Антон Овсянников, производство конфет началось уже в понедельник, 7 мая.

«Все недочеты мы устранили всего за несколько дней и сразу же инициировали повторную проверку, которая прошла успешно», — пояснил Овсянников. По его словам, Роспотребнадзор при этом тянул с подачей материалов в суд и с повторной проверкой. «Производство конфет должно было возобновиться еще три недели назад, но из-за действий чиновников мы вынужденно простаивали», — указал директор фабрики.

В управлении Роспотребнадзора по региону «URA.RU» ответили, что задержка с документами была связана с «процессуальными моментами» в суде. «Мы выходили на объект, посмотрели, устранены ли нарушения, и представили свой отчет суду. Там посчитали, что фабрику можно открывать, хотя нарушения исправлены частично», — сказали «URA.RU» в пресс-службе управления. Здесь отметили, что об оспаривании решения речи пока не идет.

Екатеринбургская фабрика «Настоящий шоколад» производит конфеты ручной работы «Свердловский рыжик», «Мамина проказница» и «Уральский метеорит». Ранее суд решил приостановить ее деятельность на 90 дней. Замгендиректора Олег Сафонов тогда заявлял «URA.RU», что проверка на предприятии на самом деле была инициирована с подачи основателя фирмы, у которого якобы есть связи в надзорных органах.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров