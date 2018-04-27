11:01 27 апреля 2018 0

Владельцы бизнеса считают, что остановка приведет предприятие к краху Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд приостановил деятельность фабрики «Настоящий шоколад» из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Компания производит шоколад ручной работы и конфеты таких известных марок, как «Свердловский рыжик», «Уральский метеорит», «Мамина проказница» и «Екатеринбург».

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе райсуда, эксплуатация кондитерского цеха остановлена на 90 дней. При этом срок исчисляется с фактического дня остановки фабрики — 9 апреля. Нарушения на производстве были выявлены специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Оперативно дозвониться до пресс-службы ведомства для комментария не удалось.

Замгендиректора, соучредитель компании «Настоящий шоколад» Олег Сафонов «URA.RU» заявил: «Остановка деятельности на 90 суток погубит предприятие». Предприниматель заверяет, что на самом деле нужды приостанавливать работу не было, так как на фабрике якобы за неделю устранили все нарушения.

Бизнесмен также заявил агентству, что проверка была инициирована с подачи основателя фирмы Андрея Денисова, у которого есть связи в надзорных органах. Бывшие напарники по бизнесу считают, что он мстит им за то, что они сместили его с должности гендиректора, когда не досчитались в бюджете фабрики 1,5 млн рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», всего «Настоящим шоколадом» владеют шесть человек с равными долями в 16,7%.

Брат Андрея Денисова Сергей Денисов при этом заявил «Коммерсанту»: «Фирма находится в руках рейдеров, которые обманом отстранили моего брата. В течение четырех месяцев они незаконно выпускали продукцию, которую разрабатывал я с братом».