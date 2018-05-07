Курсантка института МВД погибла во время ДТП на Урале

При аварии в Нижнем Тагиле погибла курсантка старших курсов Уральского юридического института (бывшей школы милиции). От удара водитель и пассажиры вылетели через лобовое стекло, сообщает «АиФ-Урал».
Информацию о ДТП, при котором погибла будущая сотрудница полиции, ГИБДД не стало включать в официальные сводки, и никаких подробностей об аварии пока нет. По данным издания, в машине находились двое парней и две девушки. Три человека получили травмы, но их жизни ничего не угрожает, погибла лишь одна пассажирка.
«30 апреля в 6.30 водитель автомашины „ВАЗ-21144“, следуя по автодороге из села Николо-Павловское в сторону Алапаевска, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на удерживающее ограждение с последующим съездом с проезжей части и опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один — доставлен в ЦГБ с травмами различной степени тяжести», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Полиция сообщает, что 20-летний водитель машины отказался от прохождения медосвидетельствования, за что привлечен к административной ответственности. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В УрЮИ изданию подтвердили гибель курсантки. В вузе начали свою проверку обстоятельств ДТП.