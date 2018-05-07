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07 мая 2018
18:55  07 мая 2018 0

Шнуров посвятил стихи инаугурации Путина. «Вы не видели, где Вова?» ФОТО

Концерт группировки
Сергей Шнуров опубликовал стихи «на злобу дня»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное инаугурации Владимира Путина. Творение музыканта собрало десятки тысяч «лайков» в соцсетях и вызвало бурное обсуждение среди фанатов.

«Вы не видели, где Вова? Вышел? Нет, как раз пришел! Вова к нам вернулся снова, чтобы было хорошо!» — начинает свой опус «Вова как основа», опубликованный в Instagram, Сергей Шнуров. При этом на фото сам певец запечатлен у своеобразной иллюстрации, разделенной на две части. На одной из них вопрос «Володя, где ты?», а на другой надпись «Я здесь».

«Он вернулся! Слава Богу! А точней — не уходил», — завершается стих Шнурова. Поклонники певца с восхищением восприняли его очередное произведение. «Сергей, складывается впечатление, что Вы думаете стихами», «Как всегда в точку и к месту», «Сергей, Вы лучший! Талант! Читаю с удовольствием каждый стих, как в школе, с выражением», — написали они.

Дарья Корчак
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