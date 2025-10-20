Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Появились фотографии с самолетом в Пулково, который выкатился за полосу

Опубликованы фото самолета, выкатившегося за полосу в Пулково
20 октября 2025 в 08:39
В Пулково самолет совершил аварийную посадку и выкатился с ВПП

В Пулково самолет совершил аварийную посадку и выкатился с ВПП

Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.

«Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, пострадавших при аварийной посадке нет, все пассажиры эвакуированы в нормальном состоянии.

Самолет, совершивший посадку в Пулково

Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее самолет Airbus A320, выполнявший рейс J2 020 из Санкт-Петербурга в Баку, совершил аварийную посадку в Пулково в 3:43 по местному времени из-за технической неисправности — не убралась одна из стоек шасси. После инцидента аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов на 19 минут, но вскоре полностью возобновил работу. На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.

