Появились фотографии с самолетом в Пулково, который выкатился за полосу
В Пулково самолет совершил аварийную посадку и выкатился с ВПП
Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.
«Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, пострадавших при аварийной посадке нет, все пассажиры эвакуированы в нормальном состоянии.
Самолет, совершивший посадку в Пулково
Ранее самолет Airbus A320, выполнявший рейс J2 020 из Санкт-Петербурга в Баку, совершил аварийную посадку в Пулково в 3:43 по местному времени из-за технической неисправности — не убралась одна из стоек шасси. После инцидента аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов на 19 минут, но вскоре полностью возобновил работу. На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.
