Появились фотографии с самолетом в Пулково, который выкатился за полосу

В Пулково самолет совершил аварийную посадку и выкатился с ВПП Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.

«Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, пострадавших при аварийной посадке нет, все пассажиры эвакуированы в нормальном состоянии.

Самолет, совершивший посадку в Пулково Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры