Екатеринбург остался без торгового центра из-за трагедии в Кемерове

В Екатеринбурге прокуратура приостановила работу торгового центра «Марс» на улице Щорса. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время противопожарной проверки центра были найдены грубые нарушения.
В частности, одна из дверей не защищала от дыма, пожарная лестница не была испытана, были найдены проблемы с пожарной сигнализацией, основной пожарный выход был закрыт на замок и т. д. В результате прокуратура через суд потребовала приостановить работу центра до устранения нарушений. Чкаловский районный суд ходатайство надзорного органа удовлетворил. Судебные приставы опечатали здание, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
После ужасающего пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Генеральная прокуратура потребовала проверить все торговые центры в стране. В Екатеринбурге претензии прокуратуры вызвали в том числе торговые центры «Гринвич» и «Пассаж».