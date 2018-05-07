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07 мая 2018
06 мая 2018
Главные новости Свердловской области
19:05  07 мая 2018 0

Екатеринбург остался без торгового центра из-за трагедии в Кемерове

Торговый центр закрытФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Екатеринбурге прокуратура приостановила работу торгового центра «Марс» на улице Щорса. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время противопожарной проверки центра были найдены грубые нарушения.

В частности, одна из дверей не защищала от дыма, пожарная лестница не была испытана, были найдены проблемы с пожарной сигнализацией, основной пожарный выход был закрыт на замок и т. д. В результате прокуратура через суд потребовала приостановить работу центра до устранения нарушений. Чкаловский районный суд ходатайство надзорного органа удовлетворил. Судебные приставы опечатали здание, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

После ужасающего пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Генеральная прокуратура потребовала проверить все торговые центры в стране. В Екатеринбурге претензии прокуратуры вызвали в том числе торговые центры «Гринвич» и «Пассаж».

Данил Бардин
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