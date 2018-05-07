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07 мая 2018
20:22  07 мая 2018 0

Думские фракции отказались назначить Медведева премьером

XVII съезд партии
Заявления сделали справедливороссы и коммунистыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Справедливороссы и коммунисты собираются проигнорировать предложение президента Владимира Путина утвердить Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. И если члены «СР» еще размышляют, то в КПРФ настроены однозначно.

О том, что коммунисты откажутся поддерживать Медведева, заявил заместитель Геннадия Зюганова Николай Коломойцев, пишет агентство Nation News. Он напомнил, что члены фракции негативно восприняли доклад Медведева об итогах шести лет работы и не собираются менять мнение за две недели, необходимые для принятия решения.

Позицию фракции «Справедливая Россия» озвучил первый зампред Михаил Емельянов. В партии хотят быть последовательными, но не уверены, что смогут проигнорировать решение президента. «Мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики», — заявил Емельянов и добавил, что среди депутатов фракции преобладают критические настроения по поводу переназначения Медведева главой кабмина, пишет «Московский комсомолец».

В свою очередь, фракция «Единая Россия» уже выразила Медведеву поддержку, сообщает «Национальная служба новостей». Сам Медведев на встрече с депутатами рассказал, кого хочет видеть в роли своих заместителей в новом правительстве.

Семен Гринберг
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