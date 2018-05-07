Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев огласил список кандидатур, которых хочет видеть в роли своих заместителей при вхождении в новый состав правительства. Заявление было сделано на встрече с фракцией «Единая Россия», рассказала Наталья Костенко, депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
«Дмитрий Медведев на встрече с фракцией „Единая Россия“ огласил кадровые предложения по руководящему составу нового правительства РФ», — написала она на своей странице в Facebook и приложила фотографию со встречи. Согласно ее сообщению, первым вице-премьером должен стать нынешний министр экономики Антон Силуанов. Социальное направление будет вести нынешняя глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Вице-премьером по вопросам сельского хозяйства Медведев хочет видеть Алексея Гордеева. «Энергетика и промышленность — [Дмитрий] Козак. Культура и спорт — [Ольга] Голодец», — пишет Костенко.
За строительство, по мнению Медведева, должен отвечать нынешний вице-премьер по спорту Виталий Мутко. Вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике Медведев видит Максима Акимова, вице-премьером по вопросам ОПК — Юрия Борисова (ныне замминистра обороны). Главой аппарата правительства исполняющий обязанности премьера предложил утвердить Константина Чуйченко (сейчас возглавляет контрольное управление администрации президента).
«Многих знаю, многих поддерживаю!» — резюмировала Костенко. Примечательно, что в предложенном списке не оказалось фигур Игоря Шувалова (бывший первый зампредседателя правительства), Аркадия Дворковича (занимал пост заместителя председателя правительства с 2012 года) и Дмитрия Рогозина, курирующего в прошлом правительстве вопросы обороны.
В понедельник, 7 мая, в должность президента после выборов в марте 2018 года официально вступил Владимир Путин. Одновременно с этим истекли полномочия кабинета министров. Президент уже заявил, что в роли премьер-министра хочет и в следующий выборный срок видеть Дмитрия Медведева. Дума должна принять решение по кандидатуре в течение двух недель. Опрошенные «URA.RU» эксперты уже назвали пять причин политической живучести Медведева.