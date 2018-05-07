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Главные новости Пермского края
21:18  07 мая 2018 0

Начальница прикамского следкома ушла на пенсию с орденом «За заслуги перед Отечеством»

Орден главный следователь Прикамья получил после отставкиФОТО: СУ СКР по Пермскому краю

Бывшему главному следователю Прикамья Марине Заббаровой присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

Награду она получит за «укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу». Главу прикамского СУ СКР Марину Заббарову сняли с должности на прошлой неделе, 3 мая. Она начала службу в 1977 году с должности секретаря прокуратуры Пермской области, а ушла на пенсию в звании генерал-лейтенанта. Следственный комитет Заббарова возглавила в 2011 году.

Официально на освободившуюся должность пока никто не назначен, однако среди кандидатов два заместителя: Сергей Сарапульцев и Алексей Сердюков. Окончательное решение будет за Москвой.

Максим Ишматов
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