Кто заменит уволенных пермских генералов. Две версии

16:03 04 мая 2018 0

Пермяки ждут в руководстве силовиков местных, но Москве проще управлять «варягами» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главным событием короткой недели для Пермского края становится отставка двух генералов — накануне президент освободил от должности руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) РФ Марину Заббарову и начальника главка МВД Виктора Кошелева. К перестановкам приковано внимание и политической элиты, и бизнеса, и самих силовиков. Увольнения были ожидаемы, однако пока никто достоверно не знает, кто придет на замену генералам — условные «свои» или же «варяги» с непонятными задачами.

Даже о временных назначениях пока информации нет. В управлении СКР сообщили, что смогут ответить позднее, запрос согласуют руководители. А в пресс-службе главка МВД сказали, что на период отпуска Кошелева был назначен исполняющий обязанности начальника — его заместитель Алексей Овсянников. Каких-либо изменений пока не произошло.

По одной версии, руководящие посты достанутся силовикам, хорошо знакомым пермским элитам. В случае с СК это полковник Сергей Сарапульцев, который был заместителем Заббаровой с 2009 года с перерывом на 2011—2013 годы — тогда он работал на аналогичной должности в Иркутской области. Сарапульцев же в статусе исполняющего обязанности возглавил управление, когда Заббарова ушла в последний отпуск.

А на пост начальника главка МВД «номинируют» генерал-майора Михаила Давыдова — с 2015 года он возглавляет управление по Оренбургской области. Но в период 2007—2015 годов он был начальником полиции Прикамья и заместителем руководителя главка. На возвращение генерала рассчитывает часть пермских элит и силовиков, полагая, что Давыдов не станет проводить «чистки».

Но рабочей является другая версия, которая укладывается в логику предыдущих замен: должность главного федерального инспектора (ГФИ) получил Сергей Половников, прибывший из Нижнего Новгорода. Оттуда же перебрался новый прокурор Прикамья Андрей Юмшанов. Оба «варяга» не связаны с пермскими элитами, с какими задачами они приехали — непонятно.

Такой «варяг» уже есть в пермском управлении СК — Алексей Сердюков, который работает с января уже в статусе первого заместителя руководителя. Он был переведен из столицы и известен тем, что расследовал неудавшиеся теракты в Москве в 2010 году, уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова, покушение на убийство журналиста Олега Кашина. Собеседники «URA.RU» в СК отмечают, что это очень жесткий и требовательный руководитель. И с ним давно ищут встреч бизнесмены, общественники, политические деятели, у которых не сложились отношения с командой Заббаровой.

А вот относительно главка МВД кандидатуры «варягов» не звучат даже в кулуарах. «Сейчас активно „вбрасывается“ информация о том, что во главе силовиков останутся „свои“. Ведь у некоторых пермских элит связи со следователями и полицией выстроилась еще в период правления губернатора Олега Чиркунова. Если сейчас ставка будет сделана на „варягов“, не знакомых ни с пермяками, ни друг с другом, вообще непонятно, как сложатся отношения силовиков с чиновниками и бизнесом. Но логика в „варягах“ есть — ведь идея ослабить старую местную элиту (а это влиятельная, но очень маленькая группа) кулуарно озвучивалась давно», — говорит источник в правоохранительных органах.

В глобальной замене руководителей силового блока Прикамья есть важный положительный момент — отмечает бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев. «У прежних руководителей наверняка с кем-то сложились личные взаимоотношения. С кем-то они дружат и на что-то могут закрыть глаза. А может быть, они и не были удовлетворены взаимодействием друг с другом. Вероятно, по этой причине и принято решение заменить всю команду. И новая, возможно, зарекомендует себя с лучшей стороны», — говорит эксперт.