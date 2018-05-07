21:39 07 мая 2018 0

Максим Фадеев поблагодарил фанатов за поздравления Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер Максим Фадеев ответил на многочисленные поздравления с юбилеем, которые он получил от своих поклонников. Он добавил, что все «немного перепутали» дату его рождения.

«Хотел отдельно поблагодарить всех, кто поздравлял меня с днем рождения», — обратился Фадеев к своим фанатам в Instagram. «Я был очень рад, но, к сожалению, все немножко перепутали дату — да и я сам. Мне — 40, а 40 не справляют. Конечно, я выгляжу, наверно, не очень для сорока, но так уж получилось», — пошутил продюсер. Отметим, что Фадеев отмечал день рождения накануне, 6 мая. Как следует из открытых источников, ему исполнилось 50 лет.

Поклонники в ответ поспешили в очередной раз выразить свое восхищение Фадееву. «Да вам же всего 35! А может даже и меньше. Как говорится, „Главное, ребята, сердцем не стареть“», «Да не, хорошо выглядите, для мужчины 40-ка лет. Я вообще удивилась, когда увидела 50, подумала, что не может быть!», — написали они. «Максим Александрович! Google нещадно врет! До меня только дошло, что это шутка. В общем, да хоть 18, 40, хоть 50, хоть 150: с Днем Рождения, мастер, гуру, гений!» — шутка Фадеева явно пришлась его подписчикам по душе.