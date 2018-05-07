{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
21:39  07 мая 2018 0

Фадеев заявил, что он моложе, чем все думали. «Выгляжу, наверное, не очень». ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев поблагодарил фанатов за поздравленияФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер Максим Фадеев ответил на многочисленные поздравления с юбилеем, которые он получил от своих поклонников. Он добавил, что все «немного перепутали» дату его рождения.

«Хотел отдельно поблагодарить всех, кто поздравлял меня с днем рождения», — обратился Фадеев к своим фанатам в Instagram. «Я был очень рад, но, к сожалению, все немножко перепутали дату — да и я сам. Мне — 40, а 40 не справляют. Конечно, я выгляжу, наверно, не очень для сорока, но так уж получилось», — пошутил продюсер. Отметим, что Фадеев отмечал день рождения накануне, 6 мая. Как следует из открытых источников, ему исполнилось 50 лет.

Поклонники в ответ поспешили в очередной раз выразить свое восхищение Фадееву. «Да вам же всего 35! А может даже и меньше. Как говорится, „Главное, ребята, сердцем не стареть“», «Да не, хорошо выглядите, для мужчины 40-ка лет. Я вообще удивилась, когда увидела 50, подумала, что не может быть!», — написали они. «Максим Александрович! Google нещадно врет! До меня только дошло, что это шутка. В общем, да хоть 18, 40, хоть 50, хоть 150: с Днем Рождения, мастер, гуру, гений!» — шутка Фадеева явно пришлась его подписчикам по душе.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров