Пассажиры рейса Анталья — Челябинск авиакомпании Nordwind Airlines сообщили о ЧП, случившемся на борту 7 мая во время полета. Люди посчитали, что самолет потерял управление, многие начали биться в истерике.
«Мы готовились к посадке в Челябинске, как вдруг самолет резко взлетел, потом падал. В салоне выключился свет, люди кричали и плакали, но стюардессы ничего не могли объяснить. Думала, мы погибнем! — рассказала 74.ru пассажирка рейса КЛ 5822 Светлана. Очевидица вспоминает, что кошмар в полупустом самолете продолжался 15 минут, перед посадкой лайнер зашел на второй круг.
В пресс-службе Челябинского аэропорта изданию пояснили, что самолет не мог приземлиться из-за «сдвига ветра» — изменения скорости воздушных потоков на разных высотах. Что могло быть чревато посадкой мимо полосы. Там добавили, что экипаж воздушного судна принял единственно верное в данной ситуации решение — пойти на второй круг.