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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
01:53  08 мая 2018 0

Путин поручил опустить ставку по ипотеке ниже 8%

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал новый «майский указ»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ипотечные кредиты по ставке ниже 8% к 2024 году. Это следует из указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, предлагается увеличить объемы жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Согласно указу необходимо повысить индекс качества городской среды на 30%, благодаря чему в два раза сократится количество городов с неблагоприятной средой. Также планируется на 30% повысить долю российских граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Ранее Владимир Путин подписал указ развития страны до 2024 года. В документе сообщается, что речь идет о национальных целях развития России на шесть лет вперед. Среди них — рост реальных доходов россиян, повышение их уровня жизни, снижение уровня бедности в РФ в два раза. И помимо этого, увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, до 80 лет — к 2030 году.

Александр Черноскутов
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