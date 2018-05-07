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07 мая 2018
19:53  07 мая 2018 0

Путин потребовал вдвое сократить уровень бедности и увеличить пенсии

Владимир Путин подписал указ сразу после церемонии вступления в должностьФото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал новый майский указ о целях развития страны до 2024 года. Поручение о его подготовке президент ранее дал по итогам послания Федеральному Собранию, которое состоялось 1 марта.

В документе речь идет о национальных целях развития России на несколько лет вперед — до 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля. Среди них — увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году, рост реальных доходов граждан и повышение их уровня жизни, а также снижение уровня бедности в стране в два раза.

Кроме этого, согласно указу, правительству РФ надлежит обеспечить «устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции». В указе говорится и о необходимости вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира.

Ранее в понедельник состоялась церемония инаугурации президента на новый срок полномочий. Путин подписал большой программный указ сразу после вступления в должность.

Дарья Корчак
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