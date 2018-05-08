03:45 08 мая 2018 0

Фото Поклонской, находящейся в «гордом одиночестве», разлетелось на мемы ФОТО: PabloFromMexico, Twitter

Снимок депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая задумчиво стоит в одиночестве перед инаугурацией Владимира Путина, активно обсуждается в Интернете. Пользователи сделали на основе фотографии множество мемов, которые разошлись по всем социальным сетям.

Парламентария «втиснули» в сюжеты популярных российских и голливудских фильмов, в популярный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», в видеоигру GTA San Andreas и даже в мессенджер Telegram в качестве стикера.

Ранее пользователи Twitter выразили уверенность, что российский политик в такой позе ожидает неких «импозантных мужчин». Другие, наоборот, предположили, что всем своим серьезным видом Поклонская отталкивает от себя лиц мужского пола.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в понедельник, 7 мая состоялась официальная церемония инаугурации президента на новый срок полномочий. Владимир Путин подписал большой программный указ сразу после вступления в должность главы государства.