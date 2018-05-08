На трансформаторной подстанции СУЭНКО в Тюмени нарисовали граффити с бойцом Красной армии. Такой подарок горожанам к Дню Победы решили сделать активисты Общероссийского народного фронта.
Граффити на основе архивной военной фотографии создал художник Владимир Опалов. На работу у него ушел почти целый день. На рисунке изображено, как в ходе Сталинградской битвы советский солдат бросает гранату в противника. «Энергообъект около Центральной площади выбрали не случайно — его расположение будет создавать настроение тюменцам во время праздничных мероприятий 9 мая и напоминать на протяжении года о великом событии в истории нашей страны», — рассказали в СУЭНКО.
«Надеюсь, фрагмент боя не останется незамеченным горожанами. Пусть рисунок тронет сердца людей и напомнит, какой ценой досталась долгожданная Победа», — заметил художник Владимир Опалов.