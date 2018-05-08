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11:22  08 мая 2018 0

Стало известно, как именно ликвидируют филиал «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» в Муравленко

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа., газпром
Плане реорганизации озвучен сотрудникам компанииФото: media.gazprom-neft.ru
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Арест гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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Градообразующее предприятие сразу двух городов юга Ямала, все-таки, постигла участь реорганизации. Филиал АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Муравленко закрывается. «URA.RU» писало о возможной ликвидации филиала еще в ноябре прошлого года.

Вчера, 7 мая, в Ноябрьске руководство АО «Газпромнефть-ННГ» официально озвучило план реорганизации предприятия перед сотрудниками компании. Накануне подобная встреча прошла в Муравленковском филиале. Как рассказали агентству источники в компании, процедура реализации новой модели управления уже началась. Согласно этой модели, существование филиала в Муравленко, как отдельного юридического лица, больше не подразумевается. При этом речь об уходе компании из Муравленко не идет.

В соответствии с новой моделью, в Муравленко создается центр управления добычи. Он сосредоточит управление базовым фондом как текущей добычи, так и перспективными, еще разрабатываемыми месторождениями на юге автономного округа. Центр будет управлять цехами по добыче Ноябрьского (включая Вынгапуровский), Муравленковского региона и отдаленной группы месторождений, включая перспективные, которые находятся в процессе доисследования ресурсной базы. Головной офис компании в Ноябрьске оставит за собой основные функции управления: перспективное планирование и технологическое развитие, в том числе геология. Вся операционная деятельность, включая сервисные поддерживающие функции, также будет осуществляться из Ноябрьска.

Такая реорганизация подразумевает ротацию персонала между Ноябрьском и Муравленко, а также исключение дублирующих функций управления. При этом, особо подчеркивает источник, сокращения не запланированы, кроме естественного оттока, который уже происходит в рамках горизонтальной ротации между дочерними компаниями «Газпромнефти». Предусмотрена такая ротация и для тех, кто по каким-либо причинам категорически откажется переезжать, например, из Ноябрьска в Муравленко. В индивидуальном порядке, им могут предложить работу в Тюмени или Ханты-Мансийске. Источник уверил, что именно по такому гуманному принципу пройдет реорганизация АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Версия, озвученная одним из отраслевых телеграм-каналов, где предполагается, что головной офис ННГ в Ноябрьске в итоге превратят в НГДУ (нефтегазодобывающее управление) не выдерживает критики, считает один из высокопоставленных сотрудников нефтяного холдинга. «Ноябрьскнефтегаз», как подчеркнул источник агентства, акционерное общество имеющее многомиллиардную капитализацию. Кроме того, АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выступает долгосрочным поручителем по многим сделкам с участием других дочерних предприятий. И, в конце концов, на ННГ оформлено не менее 17 лицензионных участков. Один из которых является первым в России на срок свыше 100 лет. Кроме того, форма приобретения лицензий изменилась: вместо конкурсов, сейчас проводятся открытые аукционы. В процессе передачи лицензии ее могут перекупить другие участники рынка. В перспективе до нескольких десятков лет, ликвидация «Ноябрьскнефтегаза» даже не может рассматриваться, заверил агентство информированный источник.

Сергей Мороз
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