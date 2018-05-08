В Тюмени мужчина спокойно справил нужду прямо в центре города, на улице Республики, рядом с памятником Борцам Революции. Фотографию нарушителя очевидцы прислали в редакцию «URA.RU». Инцидент произошел на территории, которая занята детскими площадками.
«Мужчина сидел на лавочке на краю детской площадки, потом спокойно встал, расстегнул ширинку и сделал свои дела, — рассказал очевидец. — Прямо там же, между лавочками, не отходя. После этого он спокойно уселся и посидел еще минут десять. Без всякого стеснения, как будто так и надо».
Согласно Кодексу Тюменской области об административной ответственности, за отправление естественных надобностей в не отведенных для этого общественных местах виновнику полагается штраф от 500 до тысячи рублей.
Подобные случаи, как выяснилось, не редкость в УрФО. В начале апреля в городе Красноуральске Свердловской области девушка присела по нужде в нескольких десятках метров от городской администрации. Автор фотографии тогда указал, что туалеты есть и в самой администрации, и в здании кулинарии неподалеку, однако дама почему-то предпочла облегчиться на морозе под кустом. Неделей ранее в Ревде дама устроила туалет около входа в местное кафе.