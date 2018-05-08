{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
Главные новости Тюменской области
12:28  08 мая 2018 2

Тюменец справил нужду около памятника в центре города. ФОТО

Виды города. Нижневартовск, туалет, указатель
Мужчина не постеснялся прохожихФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени мужчина спокойно справил нужду прямо в центре города, на улице Республики, рядом с памятником Борцам Революции. Фотографию нарушителя очевидцы прислали в редакцию «URA.RU». Инцидент произошел на территории, которая занята детскими площадками.

Искать туалет мужчина не стал, и справил нужду в центре «Лучшего города Земли»
Фото: прислано читателем «URA.RU»

«Мужчина сидел на лавочке на краю детской площадки, потом спокойно встал, расстегнул ширинку и сделал свои дела, — рассказал очевидец. — Прямо там же, между лавочками, не отходя. После этого он спокойно уселся и посидел еще минут десять. Без всякого стеснения, как будто так и надо».

Согласно Кодексу Тюменской области об административной ответственности, за отправление естественных надобностей в не отведенных для этого общественных местах виновнику полагается штраф от 500 до тысячи рублей.

Подобные случаи, как выяснилось, не редкость в УрФО. В начале апреля в городе Красноуральске Свердловской области девушка присела по нужде в нескольких десятках метров от городской администрации. Автор фотографии тогда указал, что туалеты есть и в самой администрации, и в здании кулинарии неподалеку, однако дама почему-то предпочла облегчиться на морозе под кустом. Неделей ранее в Ревде дама устроила туалет около входа в местное кафе.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров