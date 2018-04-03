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03 апреля 2018
02 апреля 2018
11:02  03 апреля 2018 0

На Урале девушка присела по нужде напротив городской администрации. ФОТО

Разные фото. Ивдель. Пелым. , туалет
На Урале принято ходить в туалет на свежем воздухеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Скандальный снимок пришел в редакцию «URA.RU» из города Красноуральска в Свердловской области. На снимке запечатлена девушка, средь бела дня на глазах у людей присевшая под кустом.

«Это был рабочий день, время с 13 до 14 часов. По пешеходной дорожке навстречу шли две женщины. Одна прошла мимо, вторая сняла штаны и уселась, даже не оглядываясь по сторонам, идет кто или нет, ее вообще не смущало ничье присутствие. Туалеты есть в администрации, в кулинарии „Весна“, в поликлинике. Это был рабочий день, все открыто. Как я понимаю, большинство горожан именно так и поступает, поэтому и не видят здесь ничего позорного», — написал автор фотографии.

Действительно, здание городской администрации находится в нескольких десятках метров слева. Редакция «URA.RU» и прежде сообщала о странном поведении уральцев, не стесняющихся публично оголяться. Два подобных случая произошли несколько дней назад в Ревде. Там средь бела дня голый мужчина пришел в магазин за пивом, в у входа в кафе «У дяди Феди», голая посетительница села по нужде.

Рядом с этим местом несколько учреждений, куда можно зайти в туалет
Фото: читатель «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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