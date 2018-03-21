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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:49  21 марта 2018 0

На Урале девушка устроилась по нужде прямо у входа в кафе. ФОТО

Поездка Кобылкина в Ноябрьск, 3 сентября 2015: МФЦ, перинатальный центр, стадион, народная программа , туалет
В кафе обещают напоить жаждущих, а дальше как повезетФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Скандальный снимок был сделан в городе Ревде в Свердловской области возле кафе «У дяди Феди» на улице Ленина, 57. Девушка устроилась справлять нужду в светлое время суток на виду у всех прямо возле входа в заведение.

Судя по переписке в Сети, в кафе какое-то время были проблемы с туалетом, и большинство посетителей ходили за него, где никого не видно. Эта же посетительница почему-то не захотела пойти в укромное место и устроилась у входа. Да еще при этом разговаривая по телефону.

«У нас уже все в порядке, туалет работает», — сообщили «URA.RU» в кафе «У дяди Феди».

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что этот же город Ревда прославился из-за голого мужчины, который пришел в магазин за пивом. Покупателя босого и без трусов в морозный день сфотографировали на крыльце магазина.

В Ревде за пивом выходят нагишом, а справлять нужду садятся прямо у входа в кафе

Александр Лукманов
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