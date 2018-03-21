В кафе обещают напоить жаждущих, а дальше как повезет Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Скандальный снимок был сделан в городе Ревде в Свердловской области возле кафе «У дяди Феди» на улице Ленина, 57. Девушка устроилась справлять нужду в светлое время суток на виду у всех прямо возле входа в заведение.

Судя по переписке в Сети, в кафе какое-то время были проблемы с туалетом, и большинство посетителей ходили за него, где никого не видно. Эта же посетительница почему-то не захотела пойти в укромное место и устроилась у входа. Да еще при этом разговаривая по телефону.

«У нас уже все в порядке, туалет работает», — сообщили «URA.RU» в кафе «У дяди Феди».

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что этот же город Ревда прославился из-за голого мужчины, который пришел в магазин за пивом. Покупателя босого и без трусов в морозный день сфотографировали на крыльце магазина.

В Ревде за пивом выходят нагишом, а справлять нужду садятся прямо у входа в кафе