16:55 08 мая 2018 0

Дмитрий Медведев спешит на второй срок премьерства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума РФ во вторник, 8 мая, рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Депутаты выслушают его доклад, зададут по два вопроса от каждой фракции и проголосуют.

Ожидается, что как и в 2012 году перед докладом Медведева к депутатам выйдет президент. Шесть лет назад Владимир Путин дал короткую характеристику своему кандидату, назвав его «опытным политиком, который начал важные преобразования в стране».

Дмитрий Медведев, Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин входят в зал пленарных заседаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2012 году за Медведева проголосовало 299 депутатов, 144 парламентария были против. Отметим, что в нынешнем созыве представителей фракции «Единая Россия» почти на 100 человек больше, чем в прошлом — 339 против 238 соответственно. Кроме того, в отличие от прошлого раза, Медведев занимает пост председателя партии «Единая Россия». Он уже провел консультации со всеми думскими фракциями. В понедельник, 7 мая, Медведев встретился с ЕР и ЛДПР, а утром во вторник, 8 мая, с КПРФ и «Справедливой Россией». Впрочем, коммунисты и справороссы накануне уже заявили, что не будут поддерживать его кандидатуру.

Какие вопросы депутаты зададут Медведеву и какими словами Путин охарактеризует своего кандидата — читайте в прямой трансляции «URA.RU».