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Главные новости Курганской области
14:54  08 мая 2018 3

В Кургане накануне Дня Победы умерла труженица тыла, которой отказывали в госпитализации. «От боли кричала и плакала»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, бабушка, грусть, тоска, печаль, отчаяние
В последние дни пожилая женщина испытала много страданийФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане 8 мая скончалась 88-летняя труженица тыла, для которой опекуны не смогли добиться своевременной госпитализации. По словам ухаживавшей за пожилой женщиной Татьяны Ожгибесовой, скорую помощь приходилось вызывать по несколько раз в день в течение недели.

«Бабушке стало плохо шесть дней назад — вдруг всю затрясло, появились понос и рвота. Каждый раз, когда приезжала „скорая“, мы просили забрать ее в больницу и обследовать — состояние было ужасное, она кричала и плакала от боли. Но медики только ставили уколы обезболивающего и говорили, что оснований для госпитализации нет», — рассказала «URA.RU» Татьяна.

В воскресенье, 6 мая, старушка начала громко упрекать медиков из-за долгого ожидания неотложки, на что, по словам собеседницы агентства, последние предложили ей «заткнуться». После этого старушку согласились осматривать только в присутствии участкового. «На следующий день пришел терапевт и выписал направление на госпитализацию, ее увезли. Но тем же вечером стали звонить и просить забрать бабушку домой, ссылаясь на то, что мест нет, как и оснований держать ее в больнице. Вечером я не поехала, а уже сегодня утром мне сообщили, что она скончалась», — добавила Татьяна.

Она уточнила, что присматривать за труженицей тыла семья начала после того, как у последней сгорел деревенский дом в одном из районов области. От альтернативного жилья бабушка отказалась — предложенная квартира находилась на втором этаже дома без центрального водопровода и отопления. У женщины нет близких родственников, которые могли бы ухаживать за ней — один из сыновей скончался, а второй находится в местах лишения свободы.

Татьяна Ожгибесова обратилась в прокуратуру Курганской области, но пока не знает, будет ли оформлять заявление. «Чего я добьюсь? Просто спишут на возраст», — сетует женщина.

Заместитель главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи Светлана Гаптарь пояснила «URA.RU», что решение о госпитализации пациента медики принимают, исходя из того, есть ли угроза его жизни. «Если сотрудники скорой помощи отказали в этом, значит, на данный момент такой угрозы не было», — заявила она. Агентство также направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вера Чернышева
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