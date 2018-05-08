Душили подушкой и избивали: в детсаду издевались над малышом, не спавшим в тихий час

15:05 08 мая 2018 1

Этот сончас повлиял на психику ребенка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Казани бывшего старшего воспитателя одного из детских садов будут судить за угрозу убийством несовершеннолетнему и незаконное лишение его свободы. Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ по республике Татарстан.

По данным следствия, в ноябре 2017 года экс-воспитательница издевалась над четырехлетним ребенком из-за того, что он не спал в тихий час. Сначала женщина избила малыша ключами и тапком, затем накрыла лицо мальчика подушкой и удерживала ее так минимум пять секунд. После этого воспитатель схватил ребенка за руки и ноги, вытащил из спальной и запер в служебном кабинете без света. Обо всем этом журналистам рассказали в ведомстве.

Своими действиями педагог нанес малышу серьезную психологическую травму, рассказали психологи, которые осмотрели мальчика. Родители узнали об инциденте от сына. Он рассказал им обо всем, когда они заметили неладное в его поведении. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Воспитательница от дачи показаний отказалась.

Другой скандал в дошкольном учреждении произошел между сотрудницей и родительницей в Зауралье. Как писало «URA.RU», мать одного из воспитанников пришла к заведующей с жалобой, между ними возникла ссора, переросшая в драку. Кроме того, в Санкт-Петербурге, по информации ИА FlashNord, педагог не усмотрел за ребенком и потерял девочку. В городской прокуратуре выявили нарушения при организации прогулок с несовершеннолетними.