{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
15:10  08 мая 2018 1

На Урале произошло столкновение полиции и мигрантов. «Двое суток стоим в очереди!» ФОТО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, мигранты
Гастарбайтеры недовольны тем, что сотрудники отдела по вопросам миграции не хотят принимать у них документыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ревде Свердловской области, возле миграционного центра, произошло столкновение полицейских и мигрантов. Об этом «URA.RU» сообщили источники в мигрантской среде. Поводом для появления стражей порядка стало нежелание мигрантов, собравшихся возле здания бывшего ОФМС, расходиться.

«У нас не хотят принимать документы! — пожаловались агентству представители одной из этнических диаспор на Урале. — Мы по двое суток стоим в очереди!» Также они добавили: «Десять человек приняли, остальным говорят: „Все, расходитесь!“ Чуть до драки не дошло. Вот сотрудники УМФС и вызвали наряд».

Как заверил «URA.RU» руководитель отдела по работе с мигрантами ОВД г. Ревды Наргиза Богданова, никто из гастарбайтеров при общении с полицией не пострадал. Но пояснить, почему ее отдел не может удовлетворить спрос мигрантов на документы (вследствие чего и происходят беспорядки), она не смогла, переадресовав в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

«8 мая, с 11.00, в подразделении по вопросам миграции МО МВД России „Ревдинский“ в порядке живой очереди осуществлялась выдача талонов иностранным гражданам на прием к специалисту для оформления патента, необходимого для официального трудоустройства, — сообщил „URA.RU“ замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин. — После того как сотрудники учреждения выдали все имеющиеся талоны, те, кому их не хватило, стали возмущаться и требовать, чтобы приняли всех собравшихся».

Возмущенные мигранты начали, по словам представителя полицейского управления, стучать в железные двери и окна. «Сотрудники подразделения по вопросам миграции доложили об этом в дежурную часть, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли несколько экипажей патрульных ОВД, — рассказал Панюхин. — Около 11.20 граждане разошлись. Сообщений о причинении кому-либо телесных повреждений в результате инцидента не поступало, имуществу подразделения материальный ущерб причинен не был».

Дать ответ, почему бывшее подразделение УФМС в Ревде не может наладить работу должным образом, в свердловской полиции не смогли.

Фото: читатели «URA.RU»
Здание бывшего УФМС в Ревде на ул. Чехова
Фото: читатели «URA.RU»
Мигранты жалуются, что сотрудники ОВМ не хотят принимать у них документы
Фото: читатели «URA.RU»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров