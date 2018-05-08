15:10 08 мая 2018 1

Гастарбайтеры недовольны тем, что сотрудники отдела по вопросам миграции не хотят принимать у них документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ревде Свердловской области, возле миграционного центра, произошло столкновение полицейских и мигрантов. Об этом «URA.RU» сообщили источники в мигрантской среде. Поводом для появления стражей порядка стало нежелание мигрантов, собравшихся возле здания бывшего ОФМС, расходиться.

«У нас не хотят принимать документы! — пожаловались агентству представители одной из этнических диаспор на Урале. — Мы по двое суток стоим в очереди!» Также они добавили: «Десять человек приняли, остальным говорят: „Все, расходитесь!“ Чуть до драки не дошло. Вот сотрудники УМФС и вызвали наряд».

Как заверил «URA.RU» руководитель отдела по работе с мигрантами ОВД г. Ревды Наргиза Богданова, никто из гастарбайтеров при общении с полицией не пострадал. Но пояснить, почему ее отдел не может удовлетворить спрос мигрантов на документы (вследствие чего и происходят беспорядки), она не смогла, переадресовав в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

«8 мая, с 11.00, в подразделении по вопросам миграции МО МВД России „Ревдинский“ в порядке живой очереди осуществлялась выдача талонов иностранным гражданам на прием к специалисту для оформления патента, необходимого для официального трудоустройства, — сообщил „URA.RU“ замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин. — После того как сотрудники учреждения выдали все имеющиеся талоны, те, кому их не хватило, стали возмущаться и требовать, чтобы приняли всех собравшихся».

Возмущенные мигранты начали, по словам представителя полицейского управления, стучать в железные двери и окна. «Сотрудники подразделения по вопросам миграции доложили об этом в дежурную часть, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли несколько экипажей патрульных ОВД, — рассказал Панюхин. — Около 11.20 граждане разошлись. Сообщений о причинении кому-либо телесных повреждений в результате инцидента не поступало, имуществу подразделения материальный ущерб причинен не был».

Дать ответ, почему бывшее подразделение УФМС в Ревде не может наладить работу должным образом, в свердловской полиции не смогли.

Фото: читатели «URA.RU»

Здание бывшего УФМС в Ревде на ул. Чехова Фото: читатели «URA.RU»