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15:02  08 мая 2018 0

Дума моногорода «ЛУКОЙЛа» под угрозой роспуска. Все из-за денег депутатов

Визит Комаровой. Лангепас, лангепас, лукойл
19 из 20 депутатов Лангепаса могут потерять места народных избранниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Депутаты городской думы Лангепаса сдали декларации о своих доходах за 2017 год с ошибками и теперь могут потерять места народных избранников. Об этом 8 мая «URA.RU» сообщил источник агентства в окружной думе ХМАО.

По словам собеседника, с проблемой при сдаче декларации о доходах столкнулись все городские депутаты от фракции «Единая Россия». «Была допущена незначительная юридическая ошибка, но формально это значит, что они должны сложить свои мандаты», — комментирует инсайдер агентства. Стоит отметить, что всего в думе Лангепаса 20 депутатов. 19 из них — представители «Единой России».

Председатель Городской думы Лангепаса Андрей Ухабатов подтвердить или опровергнуть информацию источника агентства, а также пояснить, какая именно ошибка была допущена, не смог. «Я сейчас нахожусь в другом городе, и мне об этом ничего не известно», — прокомментировал спикер гордумы.

В окружной прокуратуре ХМАО переадресовали вопрос в окружной департамент кадровой политики. «Если данные факты имели место быть, то у департамента должна быть вся интересующая вас информация», — прокомментировала Инга Снаткина, старший помощник прокурора округа по связям с общественностью. Директор Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Ирина Астапенко от комментариев по телефону отказалась. В ведомство был направлен официальный информационный запрос.

Как объяснил агентству старший прокурор управления генеральной прокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников, если в декларациях депутатов были допущены какие-либо ошибки, которые не были исправлены в установленные законом сроки, то будет решаться вопрос о необходимости проверочных мероприятий и дальнейшего прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало «URA.RU», Свердловская прокуратура в судебном порядке пытается лишить мандатов десятерых депутатов законодательного собрания. По мнению прокуратуры, парламентарии скрыли либо исказили факты при заполнении деклараций о доходах и имуществе за 2016 год.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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