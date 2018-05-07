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Главные новости Свердловской области
12:47  07 мая 2018 1

Свердловский прокурор показывает характер: десять депутатов Заксобрания лишатся своих мест. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, савельев валерий
Свердловская прокуратура нанесла по Заксобранию судебный удар. В списке есть и депутаты, известные всей странеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Прокуратура требует наказать свердловских депутатов за декларации
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В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступил административный иск свердловской прокуратуры с требованием принудить Заксобрание рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий десятерых депутатов.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда, слушания по иску назначены на 21 мая. Председательствовать на них будет судья Ирина Майорова.

Как ранее сообщало «URA.RU», истец настаивает на лишении мандатов шестерых представителей «Единой России» (Алексея Коробейникова, Альберта Абзалова, Владимира Ильиных, Валерия Савельева, Олега Корчагина, Анатолия Марчевского), двух депутатов от «Справедливой России» (Андрея Жуковского и Армена Карапетяна), одного парламентария от ЛДПР (Павла Мякишева) и одного от КПРФ (Александра Ивачева). Они скрыли либо исказили факты при заполнении деклараций о доходах и имуществе за 2016 год.

Парламентская комиссия по проверке достоверности деклараций посчитала нарушения со стороны девяти депутатов не существенными. На заседание Заксобрания был вынесен вопрос о лишении мандата только Армена Карапетяна. Однако большинством голосов представление прокуратуры было отклонено.

Источники в Заксобрании считают, что юристы свердловского парламента будут отстаивать свою позицию до последнего. В случае неудачи в районном суде они продолжат борьбу в областной и федеральной инстанциях. Таким образом, тяжба может затянуться минимум до осени этого года.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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