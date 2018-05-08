Британцы и американцы уверены в своей победе над Третьим рейхом

Исследователи Института общественного мнения YouGov провели опрос среди жителей Великобритании, который показал, что более половины британцев убеждены, что именно их страна сыграла решающую роль в победе над Третьим рейхом. Четверть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос.
При опросе следовало ответить на вопрос, какое государство в большей мере поспособствовало краху режима Адольфа Гитлера. Поданные королевы Елизаветы II в 50% случаев указывали свою страну, 13% респондентов указывали СССР, 9% — Соединенные штаты Америки и 4% выбрали вариант «другие», пишет РИА «Новости».
Исследователи провели такой же опрос во Франции, Германии и США. Мнение о доминирующей роли Британии в разрешении конфликта Второй Мировой войны подержали только 7—11% жителей этих стран. По их мнению, США в большей мере поспособствовали победе над Третьим рейхом. В этому уверены 56% французов, 47% американцев и 34% немцев. В Германии в то же время 22% респондентов указали, что свержением фашистского режима мир обязан Советскому Союзу.
Агентство IFOP в 1945 году проводило аналогичное исследование. 73 года назад французы в 57% случаев были уверены, что гитлеровские войска разгромил СССР, 20% — США и 12% — Великобритания. В свою очередь, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян, который показал, что более половины — 55% сограждан — планируют принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, сообщает ИА FlashNord. 31% россиян планируют посмотреть праздничный салют, а каждый четвертый (24%) намерен провести время с близкими.