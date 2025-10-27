В страховой стаж могут включить отпуск по уходу за детьми

В страховой стаж могут включить отпуск для назначения пенсии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила включить в страховой отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет стаж для назначения пенсии. Такая рекомендация содержится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.

«Правительству РФ проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии», — приводит текст доклада ТАСС. Предлагается поддержать родителей, которые берут дополнительный отпуск для воспитания малышей, и компенсировать возможные потери страхового стажа.

Также отмечается, что сейчас в страховой стаж засчитывается только период отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет. В дальнейшем важно учесть значимость труда по воспитанию детей для общества и показать поддержку семей со стороны государства

