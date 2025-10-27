В страховой стаж могут включить отпуск по уходу за детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила включить в страховой отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет стаж для назначения пенсии. Такая рекомендация содержится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.
«Правительству РФ проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии», — приводит текст доклада ТАСС. Предлагается поддержать родителей, которые берут дополнительный отпуск для воспитания малышей, и компенсировать возможные потери страхового стажа.
Также отмечается, что сейчас в страховой стаж засчитывается только период отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет. В дальнейшем важно учесть значимость труда по воспитанию детей для общества и показать поддержку семей со стороны государства
Вопрос включения различных периодов ухода за детьми в страховой стаж обсуждается и на уровне Министерства труда РФ. Ведомство уже предложило учесть все декретные отпуска, в том числе при рождении двойни и тройни; соответствующий законопроект проходит рассмотрение в Госдуме. Сейчас в стаж включают только отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, и новые инициативы направлены на поддержку семей с детьми.
