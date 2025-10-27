Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Последователя секс-коуча Алекса Лесли приговорили к полутора годам колонии

27 октября 2025 в 14:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Суд приговорил Алексея Башина, последователя секс-коуча Алекса Лесли, к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает РЕН ТВ. Виновность Башина была подтверждена свидетельскими показаниями потерпевшей, показаниями очевидцев, а также иными доказательствами, собранными в ходе расследования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал