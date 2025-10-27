Последователя секс-коуча Алекса Лесли приговорили к полутора годам колонии
27 октября 2025 в 14:11
Фото: © URA.RU
Суд приговорил Алексея Башина, последователя секс-коуча Алекса Лесли, к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает РЕН ТВ. Виновность Башина была подтверждена свидетельскими показаниями потерпевшей, показаниями очевидцев, а также иными доказательствами, собранными в ходе расследования.
