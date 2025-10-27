У побережья США обнаружили загадочные подводные объекты
Приложение Enigma зафиксировало более 9000 наблюдений в США
Фото: miliman/pickupimage.com
У побережья США было выявлено большое количество сообщений об аномальных подводных объектах. Более девяти тысяч подобных случаев были зарегистрированы с помощью специального приложения Enigma. Об этом сообщает журнал Marine Technology News (MT).
«По состоянию на август 2025 года приложение Enigma зафиксировало более 9000 наблюдений в США в радиусе 10 миль от береговой линии и крупных водных путей», — пишет MT. Среди регионов, где чаще всего фиксируются загадочные подводные объекты, особенно выделяются Калифорния и Флорида. Свидетели часто описывают светящиеся объекты, перемещающиеся под поверхностью воды или стремительно всплывающие из глубин океана.
Сообщения о подобных аномалиях поступают уже не одно столетие. Журнал MT ссылается на отчет английского натуралиста Эндрю Блоксама, датируемый 1825 годом. В этом документе описываются загадочные красные шары, поднимавшиеся из моря неподалеку от территории современных США. На современном этапе к анализу подобных инцидентов привлекаются и профессиональные военные. Ветеран ВМС США Аарон Амик, бывший оператор гидролокатора, отмечает необычное поведение некоторых зафиксированных объектов. По его словам, они двигались с такой скоростью, что радары и сонары не могли корректно измерить их параметры.
Enigma — уникальный сервис, который занял важное место в изучении необычных явлений. Приложение предназначено для сбора данных о наблюдениях неопознанных объектов в воздухе и на воде.
