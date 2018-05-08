Уральцам отправили 900 тысяч договоров на вывоз отходов

Всем жителям Курганской области направлены проекты договора на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Исполнителем указана компания ООО «Компания «Рифей», выигравшая конкурсный отбор, организованный департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В начале апреля компания и областное правительство подписали соглашение, согласно которому предприятие получило статус регионального оператора на ближайшие десять лет. «В соответствии с подписанным соглашением на компанию возложена организация деятельности по обращению с ТКО, в том числе их сбор, транспортировка, обработка и захоронение», — сообщают в компании.
Жители частного сектора и многоквартирных домов также могут заключить договор с «Рифеем». Для этого нужно обратиться в офис АО ЭК «Восток» (представляет интересы компании) и оформить данный договор в письменном виде.