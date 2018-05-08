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Главные новости Курганской области
15:39  08 мая 2018 0

Уральцам отправили 900 тысяч договоров на вывоз отходов

Рабочая поездка в Курган Светланы Калининой, двор дома улица 9мая
Дворы в Кургане будут чищеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Всем жителям Курганской области направлены проекты договора на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Исполнителем указана компания ООО «Компания «Рифей», выигравшая конкурсный отбор, организованный департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В начале апреля компания и областное правительство подписали соглашение, согласно которому предприятие получило статус регионального оператора на ближайшие десять лет. «В соответствии с подписанным соглашением на компанию возложена организация деятельности по обращению с ТКО, в том числе их сбор, транспортировка, обработка и захоронение», — сообщают в компании.

Жители частного сектора и многоквартирных домов также могут заключить договор с «Рифеем». Для этого нужно обратиться в офис АО ЭК «Восток» (представляет интересы компании) и оформить данный договор в письменном виде.

Семен Гринберг
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