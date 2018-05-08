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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Курганской области
16:37  08 мая 2018 0

В Кургане заменили скандальные баннеры к 9 Мая. ФОТО

Исправленный баннер. Курган, кинотеатр россия, с днем победы, баннер
На зданиях появился отредактированный вариант баннераФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане скандальные баннеры с множеством ошибок, развешанные в центре города к 9 Мая, заменили на новые. Они появились на административных зданиях во вторник, 8 мая, сообщает корреспондент «URA.RU».

На новых праздничных плакатах горожане ошибок не нашли. В Кургане заканчивается подготовка к предстоящему параду. Руководитель администрации города Андрей Потапов особо отметил необходимость навести порядок на тех улицах, где в день праздника пройдет «Бессмертный полк».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане появились баннеры с поздравлениями, в которых были допущены ошибки. Например, в слове «Брестская» авторы пропустили вторую букву «с», слово «оборона» написано с удвоенной «н», а название города Севастополь — через букву «о». В городской администрации заявили, что не имеют к плакатам никакого отношения. Баннеры были изготовлены одним из рекламных агентств на безвозмездной основе.

Татьяна Жаткина
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