Власти Кургана открестились от скандальных баннеров к 9 мая, которые возмутили горожан

В Кургане в понедельник, 7 мая, демонтируют напечатанные с ошибками баннеры, которые украсили фасады зданий на центральной площади. Администрация города разослала в СМИ комментарий, где попыталась объяснить произошедший конфуз.
В официальном ответе за подписью директора департамента соцполитики администрации города Игоря Постовалова говорится, что мэрия не является заказчиком баннеров. «Баннеры были изготовлены РА „Контур“ на безвозмездной основе», — говорится в письме.
В украсивших площадь плакатах авторы допустили сразу несколько глупых ошибок, которые вызвали возмущение горожан. В слове «Брестская» авторы пропустили вторую букву «с», слово «оборона» зачем-то написано с удвоенной «н», а название города Севастополь — через букву «о».
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что курганцев насмешил «зимний» вариант оформления города ко Дню Победы. В администрации города тогда пояснили «URA.RU», что на концепцию не потратили ни копейки из бюджета — ее бесплатно подготовили специалисты департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.