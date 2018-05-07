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Главные новости Курганской области
11:20  07 мая 2018 0

Власти Кургана открестились от скандальных баннеров к 9 мая, которые возмутили горожан

Плакаты
На плакатах горожане обнаружили сразу несколько ошибокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в понедельник, 7 мая, демонтируют напечатанные с ошибками баннеры, которые украсили фасады зданий на центральной площади. Администрация города разослала в СМИ комментарий, где попыталась объяснить произошедший конфуз.

В официальном ответе за подписью директора департамента соцполитики администрации города Игоря Постовалова говорится, что мэрия не является заказчиком баннеров. «Баннеры были изготовлены РА „Контур“ на безвозмездной основе», — говорится в письме.

Плакаты "С Днём Победы" с орфографическими ошибками. Курган, плакаты с днём победы, орфографическая ошибка
В мэрии заявили, что не имеют никакого отношения к плакатам
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В украсивших площадь плакатах авторы допустили сразу несколько глупых ошибок, которые вызвали возмущение горожан. В слове «Брестская» авторы пропустили вторую букву «с», слово «оборона» зачем-то написано с удвоенной «н», а название города Севастополь — через букву «о».

Плакаты "С Днём Победы" с орфографическими ошибками. Курган, плакаты с днём победы, оторванный плакат
Один из плакатов уже оторвало ветром
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что курганцев насмешил «зимний» вариант оформления города ко Дню Победы. В администрации города тогда пояснили «URA.RU», что на концепцию не потратили ни копейки из бюджета — ее бесплатно подготовили специалисты департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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