17:17 08 мая 2018 0

Службу по отлову собак обвинили в жестоком обращении с животными Фото: Вячеслав Егоров

7 мая Ноябрьская городская администрация досрочно расторгла контракт с ООО «Иннополюс» после проведенной прокурорской проверки. Органы обвинили руководителя предприятия Александра Хабазова в мошенничестве и издевательствах над животными. В свою очередь, директор службы по отлову обвинил администрацию города в невыполнении своих обязательств, предъявив иск в арбитраж на сумму 1 300 000 рублей.

Контракт на исполнение услуг по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных управление ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации Ноябрьска заключили с ООО «Иннополюс» 15 февраля 2018 года. Исполнитель ежемесячно отчитывался за выполненные работы. Заместитель главы Ноябрьска по взаимодействию с силовыми структурами Андрей Власов на одной из профильных комиссий обвинил исполнителя в предоставлении недоброкачественных услуг и в отсутствии корректной отчетности.

Городская прокуратура выявила факт предъявления подрядной организацией к оплате фактически неоказанных услуг на сумму 300 тысяч рублей. По материалам проверки в конце апреля было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме этого, прокуратура возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Как пояснили в прокуратуре, такой вывод они сделали, выявив факты умерщвления животных путем удушения. Якобы этот способ эвтаназии подрядчики выбрали в целях снижения расходов на приобретение специальных медикаментов.

Александр Хабазов пояснил агентству, что это ошибочное суждение прокуроров, связанное с тем, что его сотрудник при опросе неправильно был понят. Директор ООО «Иннополюс» поясняет, что примененное слово «удушение» не подразумевало способ эвтаназии. А путаница вкралась в показания в том числе и потому что, когда сотрудник рассказывал о способах отлова безнадзорных животных, он упомянул удавку. Это шест с петлей на конце, которыми ловят собак, чтобы одичавший пес не смог укусить ловца. Руководитель службы отлова рассказал агентству, что его услуги за 2,5 месяца так и не оплатили и им не на что содержать отловленных животных. В итоге ООО «Иннополюс» подало иск в арбитражный суд Салехарда на заказчика — городскую администрацию Ноябрьска. В самой городской администрации комментарии получить сегодня не удалось.

Напомним, после ряда резонансных случаев нападений бродячих собак на жителей округа, в том числе детей, окружная прокуратура инициировала проверки, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения при принятии муниципальных правовых актов и даже их отсутствие. Кроме этого, отмечены факты отсутствия договорных отношений со службами отлова при фактической потребности и наличии финансовых возможностей. Среди «отличившихся» городов — Салехард, Лабытнанги, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск. Также в ряде муниципалитетов не осуществлялся должный контроль за исполнением муниципальных контрактов, что способствовало хищению бюджетных средств.