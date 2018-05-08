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08 мая 2018
17:29  08 мая 2018 0

Беглый уральский олигарх пришел с повинной в российское посольство: лучше русская тюрьма, чем оставаться в Лондоне. ВИДЕО

Капчук предпочел российскую тюрьму ЛондонуФото: Сергей Капчук, Facebook

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области олигарх Сергей Капчук много лет назад сбежал в Великобританию, где получил политическое убежище. Британские власти решили использовать Капучука, объявив его очередной мишенью Кремля по «делу Скрипалей». После того, как он отказался сотрудничать с английскими спецслужбами, у него начались неприятности, сообщает «РЕН ТВ».

Капчук заявил, что после отказа сотрудничать западные спецслужбы объявили на него охоту. Олигарх уехал из Великобритании в Хорватию, но местные власти отняли у него паспорт и потребовали вернуться в Лондон. Опасаясь за свою жизнь, Капчук пошел сдаваться в российское посольство.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Капчук сделал заявление: «Приехал здоровый разведчик-контрразведчик британский. Он в очень жесткой форме начал меня долбить вопросами. Ты знаешь, что это сделала Россия? Что больше нет других вариантов? Ты знаешь, что мы тебя защитили. Обвиняй Путина, обвиняй Россию». Постановление об аресте Капчука было принято в Екатеринбурге еще 10 лет назад. Суд признал Сергея Капчука и его брата Константина виновными в мошенничестве. Константин Капчук отсидел один год, а потом был освобожден по амнистии. Сергей Капучк скрывался в Лондоне, был объявлен в розыск Интерпола. Теперь он решил, что лучше отсидеть в российской колонии, чем оставаться в Лондоне.

Александр Лукманов
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