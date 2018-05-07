Беглый уральский олигарх лишился паспорта, пытаясь скрыться от западных спецслужб

17:06 07 мая 2018 0

Сергей Капчук решил уехать из Великобритании Фото: Сергей Капчук, Facebook

У беглого уральского бизнесмена, экс-депутата свердловского Заксобрания Сергея Капчука, отобрали паспорт на въезде в Хорватию. По имеющимся данным, он направлялся в российское посольство в Загребе.

На въезде в страну Капчуку заявили, что ему необходимо вернуться в британское посольство, сообщает РЕН ТВ. Ранее стало известно, что он намерен получить документы для возвращения в Россию. Уехать из Великобритании, где он в свое время получил политическое убежище, Капчук решил после недвусмысленного внимания к его персоне со стороны британских спецслужб.

По словам самого уральского бизнесмена, ему позвонила журналистка Sky TV и договорилась об интервью. Однако на встречу явилась не она. «Приехал здоровый разведчик-контрразведчик британский. Он в очень жесткой форме начал меня долбить вопросами. Ты знаешь, что это сделала Россия? Что больше нет других вариантов? Ты знаешь, что мы тебя защитили. Обвиняй Путина, обвиняй Россию», — заявил Капчук, который утверждает, что ему может грозить та же участь, что настигла Скрипалей. Их отравление он назвал спланированной акцией западных политиков. Сам он отказался выполнять требования спецслужб.

Ранее стало известно, что Сергей Капчук собирается как можно скорее уехать из Великобритании. Омбудсмен Борис Титов попросил у генпрокурора Юрия Чайки «амнистии» для Капчука и других беглых бизнесменов. Однако Чайка заявил, что никто не гарантирует Капчуку свободу в случае возвращения в Россию.

Как ранее писало «URA.RU», успешная карьера Сергея Капчука и его брата Константина прервалась в конце 2005 года, когда суд признал их виновными в совершении мошенничества (статья 159 УК РФ). По версии следствия, Сергей Капчук, занимая в 1997 году пост заместителя представителя свердловского губернатора Эдуарда Росселя при президенте РФ, попросил экс-председателя свердловского правительства Алексея Воробьева помочь с приобретением служебной квартиры в Москве.

Деньги выделила Свердловская железная дорога — в счет погашения будущих платежей в бюджет области по налогу на имущество. На счет фирмы Константина Капчука перевели два миллиарда неденоминированных рублей, на эти деньги приобрели трехкомнатную квартиру, которую братья оформили на бывшую супругу Сергея. Когда же будущий депутат оставил пост зампреда губернатора, он продал квартиру, а деньги потратил на собственные нужды.

Сергей после этого скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. А Константин пробыл за решеткой 12 месяцев, после чего вышел по амнистии.