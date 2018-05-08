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08 мая 2018
07 мая 2018
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05 мая 2018
18:24  08 мая 2018 0

Выборы прошли, и в ХМАО снова готовы полностью запретить алкоголь в городах. В прошлый раз проект остановило общественное недовольство

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В Югре уже действует ограничение продажи алкоголя — новый закон вообще уберет спиртное из всех населенных пунктовФото: Илья Московец © URA.RU

В Югре активисты «Работающей молодежи Сибири» (РМС) собрали больше двух тысяч подписей в поддержку так называемого «сухого закона». Эту информацию «URA.RU» подтвердил один из лидеров общественной организации Денис Ханьжин.

Сам законопроект уже готов (есть в распоряжении «URA.RU»). Активисты предлагают внести изменения в окружной закон № 46-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре». Ключевая поправка предлагает полностью запретить продажу спиртного в жилых зонах всех югорских населенных пунктов.

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Если власти ХМАО поддержат активистов, то купить алкоголь можно будет только за границами городов и поселков
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Установить, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры розничная продажа алкогольной продукции допускается только в специализированных стационарных торговых объектах по розничной продаже алкогольной продукции», — говорится в законопроекте, там же уточняется, что эти торговые точки должны быть расположены за границами городов и поселков.

Законодательную инициативу ее авторы планируют внести в окружную Думу, но для этого активистам в общей сложности нужно собрать 20 тысяч подписей. «Это не простые подписи — они должны быть с паспортными данными, без ошибок. Сейчас начнется активная фаза сбора подписей. Нам активно противодействует алкогольное лобби, но в прошлый раз нашу инициативу (запрет на продажу спиртного после 20.00, действует с 2013 года — прим.ред.) поддержала губернатор [Наталья Комарова], несмотря на позицию депутатов. Мы рассчитываем, что и в этот раз будет принято такое же решение», — рассказал Денис Ханьжин.

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Позицию правительства Югры на момент публикации выяснить не удалось, в департаменте общественных и внешних связей, а также в департаменте экономического развития, курирующего сферу торговли спиртным, на вопросы корреспондентов агентства пока что не ответили.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в июне 2017 года губернатор Наталья Комарова распорядилась изучить возможность переноса точек продажи спиртного за черту городов и поселков региона. Позднее в правительстве инициировали общественное обсуждение «сухого закона» — оно проходило на базе Общественной Палаты ХМАО. Сторонники и противники запрета на продажу алкоголя высказали свои аргументы, но никаких итоговых решений принято не было, и общественное обсуждение ни к чему не привело. Представители торговых компаний и алкогольных дистрибьюторов запугивали бизнес-потерями для предприятий торговли и ростом потребления контрафакта. Губернатор отмечала, что примет позицию, получившую всеобщее одобрение.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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