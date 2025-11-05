Глава Сургута выехал на место пожара, где погибло 7 человек

Глава Сургута побывал на месте пожара, который унес жизни семи человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Максим Слепов лично выехал на место пожара в садоводческом товариществе «Прибрежный-1», где в ночь на 5 ноября погибли семь человек, включая четверых детей. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

«Искренне соболезную родным погибших. Страшная и невосполнимая утрата. Лично выехал на место трагедии, пообщался со специалистами, определяющими причины возникновения пожара», — написал мэр города в telegram-канале.

Слепов отметил необходимость принятия мер для предотвращения подобных трагедий в будущем. По словам главы города, мэрия постоянно поддерживает связь с родственниками погибших.

Он подчеркнул, что лично следит за оказанием всесторонней помощи пострадавшим. Он призвал горожан принять участие в сборе вещей для выживших в пожаре.