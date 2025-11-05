Полиция ХМАО поймала банду, сорвавшую миллионы на мошенничестве с недвижимостью

Полиция Югры задержала банду, которая обманывала на недвижимости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские Югры задержали банду, которая обманула югорчан на миллионы рублей. Подозреваемые предлагали гражданам вложить средства в успешный бизнес или купить недвижимость, а деньги тратили, как хотели, сообщила полиция ХМАО.

«43-летняя бизнес-леди, являясь организатором преступной группы, предлагала гражданам вложить свои финансы в успешно действующий бизнес или купить недвижимость по привлекательной цене. Получив денежные средства, злоумышленники не принимали никаких мер по выполнению взятых на себя обязательств, а незаконным доходом распоряжались по своему усмотрению», — сообщила полиция Югры на официальном сайте.

По версии следствия, банда орудовала в Сургуте с 2022 года. Организатор убеждала людей, что у нее есть прибыльные проекты и доступ к дешевой недвижимости. Люди переводили ей крупные суммы, надеясь заработать или купить жилье.

На самом деле никаких сделок не было. Женщина вместе со своими знакомыми делила деньги между участниками группы. Одни занимались переводами и обналичиванием средств, другие помогали искать новых инвесторов. Когда пострадавшие потребовали вернуть деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.

Полицейские установили участников схемы и при поддержке Росгвардии задержали трех человек — организатора и двух ее помощников. Во время обысков в офисах и домах нашли деньги, телефоны, компьютеры и финансовые документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полиция выясняет, сколько человек пострадало. По предварительным данным, ущерб может превышать 100 миллионов рублей.