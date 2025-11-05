Выжившую при пожаре в Сургуте девушку разместят в центре соцпомощи

В смертельном пожаре в Сургуте выжила несовершеннолетняя девушка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетнюю девушку из семьи, погибшей в пожаре в дачном кооперативе Сургута, временно разместят в районном центре социальной помощи семье и детям. Об этом сообщила начальник управления соцзащиты населения, опеки и попечительства по Сургуту и Сургутскому району Анастасия Смолякова.

«Несовершеннолетнюю девушку 2008 года рождения мы разместим сегодня в Сургутском районном центре социальной помощи семье и детям до установления предварительной опеки родственникам. В июне ей исполнится 18 лет, а пока что она будет находиться у нас на гособеспечении. С ней также будет работать психолог», — прокомментировала Смолякова.

Оказалось, в доме, где вспыхнул пожар, отсутствовали пожарные извещатели. Датчики могли предотвратить трагедию — МЧС и соцслужбы дважды предлагали семье их установить.

Продолжение после рекламы