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Главные новости Тюменской области
17:34  08 мая 2018 0

Главный тюменский налоговик перед арестом успела собрать в бюджет рекордные налоги

Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, крупина татьяна
Замгубернатора Татьяна Крупина рассказала о доходах бюджета-2018Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области главный налоговик региона Тамара Зыкова перед своим арестом успела собрать рекордные для последних лет налоги. Цифры сегодня, 8 мая, на заседании комитета областной Думы по соцполитике, назвала замгубернатора области, директор департамента финансов Татьяна Крупина.

За первый квартал этого года в бюджет региона поступило 37 миллиардов 713 миллионов рублей, годовой план выполнен на 32,5%. «Против прошлого года доходы выше на 13 миллиардов рублей, — сообщила Крупина. — 36 миллиардов — это налоговые и неналоговые доходы, из них 72% составил налог на прибыль организаций — это 26 млрд рублей, или 38% к годовому плану. По сравнению с прошлым годом мы имеем рост на 10 миллиардов рублей». Налог на доходы физических лиц за первый квартал составил 6,5 миллиарда рублей (34% от годового плана), и это на 2,5 миллиарда больше, чем было собрано за этот период в прошлом году.

Потрачено за первые три месяца этого года 24 миллиарда 354 миллиона рублей, причем 66% из этой суммы ушли на социальную сферу. На 553 миллиона рублей чиновники улучшили жилищные условия жителей Тюменской области, закуплено было в общей сложности 245 квартир. «Результат работы за первый квартал текущего года — сбалансированность бюджета», — объявила Крупина.

В апреле руководитель управления ФНС по Тюменской области Тамара Зыкова была помещена под домашний арест. Главный фискал региона была задержана ФСБ. Официально статью, которую инкриминируют Зыковой, пока не называли.

Надежда Карташова
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