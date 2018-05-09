07:11 09 мая 2018 0

В Зауралье готовятся отметить 73-ю годовщину Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В среду, 9 мая, в Кургане пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Впрочем, помимо культурно-досуговой программы, жителей города ожидают и не очень приятные сюрпризы. В соответствии с постановлением городской администрации, с 8.00 до 23.00 в областном центре будет запрещена продажа алкогольной продукции и пива. Кроме того, многие центральные улицы города будут закрыты для автомобилей.

Так, в течение всего дня, с 8 до 24 часов, запрещено движение автотранспорта по улицам Гоголя (от Пролетарской до Томина), Ленина (от К. Мяготина до К. Маркса) и Володарского (от Гоголя до К. Маркса). С 8 до 14 часов транспортные средства не будут пускать на улицу Гоголя (от Пролетарской до пересечения улиц Карельцева и Пушкина), с 8 до 10 часов — на улицу Ленина (от К. Мяготина до Климова) и улицу Советская (от Комсомольской до Ленина).

Перекрытие центральных улиц повлияет и на движение общественного транспорта. В транспортном управлении администрации Кургана сообщают, что временные изменения затронут десятки автобусных маршрутов. Подробная информация об этом размещена на сайте ведомства.

В Кургане пройдет парад Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Основная программа празднования Дня Победы начнется на площади имени Ленина в 10 часов с праздничного парада, в котором примут участие сотрудники силовых структур, курсанты, кадеты и юнармейцы. После парада по площади пройдет «Бессмертный полк». Тысячи курганцев выйдут с портретами своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На всем маршруте шествия, от областной филармонии до Центрального парка культуры и отдыха, разместят песенные посты. Песни военных лет будут звучать у входа в Городской сад, кинотеатра «Россия», культурно-выставочного центра и Детского парка.

Праздничные мероприятия на центральной площади на этом не закончатся. Жителей и гостей областного центра ожидает концертная программа. Она завершится в 22 часа праздничным фейерверком. Кроме того, в музее-экспозиции «Аллея Славы», расположенном возле Вечного огня, с 10 до 16 часов состоится день открытых дверей. Рядом с кинотеатром «Россия» будет организована выставка боевой и военно-исторической техники. В парке Победы в 11:30 пройдет церемония возложения венков и цветов к братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях города Кургана во время Великой Отечественной войны.

Практически во всех районах зауральской столицы также пройдут праздничные мероприятия. В течение дня творческие коллективы будут развлекать курганцев в Центральном парке культуры и отдыха и Детском парке, а также на площадках возле культурного центра «Курган», центра культуры и досуга «Современник», культурно-спортивного центра «Черемушки», мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX века. Подробная программа праздника размещена на сайте городской администрации.

Накануне Дня Победы зауральцы несли цветы к Вечному Огню Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мероприятия, посвященные Дню Победы, начались в Курганской области еще во вторник, 8 мая. В этот день зауральцы возложили цветы и венки к Вечному огню мемориала Славы, а вечером в областном центре у памятников Великой Отечественной войны в память о погибших зажгли сотни свечей. Кроме того, в Зауралье стартовал автопробег «Дорога к ветерану». Его участники отправились в самые отдаленные села и деревни региона, чтобы поздравить участников войны с Днем Победы. В общей сложности им предстоит преодолеть около двух тысяч километров.

Одного из ветеранов Великой Отечественной войны накануне праздника губернатор Курганской области поздравил лично. Алексей Кокорин, по сообщению его пресс-службы, посетил жительницу села Памятное Белозерского района Александру Жернакову. 10 мая она отметит свое 95-летие. Глава региона поздравил Александру Федоровну с наступающим Днем Победы и юбилеем, пожелал крепкого здоровья и вручил памятные подарки.