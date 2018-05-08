19:52 08 мая 2018 0

Пару не смутили ни погодные условия, ни наличие зрителей Фото: depositphotos.com © URA.RU

В поселке Динас под Первоуральском пара занялась сексом в лесопарковой зоне. Любовников засняли на видео случайные прохожие.

«Сколько им лет? По сорок, наверно! А вон там люди гуляют, дети, справа», — комментируют страстную сцену подростки, которые случайно проезжали мимо места, где происходила пикантная сцена.

Запись была размещена в паблике «Инцидент. Первоуральск». Подписчики группы по большей части осудили чрезмерную страсть уральцев. Однако нашлись и те, кто поддержал любовников, заметив, что каждый может получать удовольствие, как хочет.