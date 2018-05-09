07:03 09 мая 2018 0

В День Победы уральцы увидят парад и еще массу всего интересного Фото: Анна Майорова © URA.RU

«URA.RU» собрало самые интересные мероприятия, которые пройдут в Екатеринбурге 9 мая, в День Победы.

В 10:00 на площади 1905 года пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона. По опыту прошлых лет, приходить полюбоваться на марширующих солдат и колонны военной техники лучше заранее. Парад собирает десятки тысяч зрителей. За шествием будут следить ветераны, для которых на проспекте Ленина установят трибуны.

В 11:00 стартует акция «Бессмертный полк». В этом году в акции примет участие 150 000 человек. Чтобы избежать толкучки, для участников предусмотрены разные точки сбора:

— с 9:00 до 10:00 присоединиться к колонне можно с перекрестка Толмачева—Первомайской;

— с 10:00 до 11:00 с перекрестка Толмачева—Дзержинского (возле кинотеатра «Космос»);

— с 10:45 до 11:00 колонна двинется по проспекту Ленина. Конечная точка движения участников — сквер перед Дворцом молодежи. На финише маршрута участников покормят кашей с полевой кухни. Горожанам стоит также учесть, что из-за празднований движение по центру города будет серьезно ограничено

Подкрепившись, можно вернуться к Плотинке, где в 11:00 начнется иммерсивный спектакль «Театр Великой войны». Такие спектакли, где действие происходят вне сцены, а зрителя поражают богатством визуальных элементов, крайне популярны среди искушенных театралов в последние месяцы. В День Победы возможность прикоснуться к современному театральному искусству появится и у всех желающих.

В полдень уральцы смогут потанцевать вальс у входа в УрГЭУ или же начать смотреть трансляцию парада Победы на Красной Площади в Москве, которую на большом экране покажут на площади 1905 года. В 14:00 в ЦПКиО пройдет военно-историческая реконструкция «Солдатскими дорогами».

Вечером радовать уральцев будут сразу на двух концертных площадках. В Историческом сквере в 19:00 начнется праздничный гала-концерт «Слава великая — подвиг народный». В 21:00 перед зрителями выступит рок-группа «Цветы». Параллельно стартует концертное шоу у Драмтеатра. В 20:30 перед горожанами начнет выступать Елена Ваенга, около десяти часов вечера бодрые военные песни споет группа «Любэ».

Праздничный вечер традиционно закончится красочным салютом над городским прудом. Первый залп прозвучит в 22:30. После горожане смогут уехать на общественном транспорте домой. В центре города будут ходить автобусы и трамваи, кроме того, до часу будет работать метро.