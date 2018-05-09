03:41 09 мая 2018 0

Проданный автомобиль был оформлен на Аниту Вяткину Фото: страница Аниты Вяткиной в Instagram

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анита Вяткина написала заявление в полицию на своего бывшего возлюбленного по телепроекту Ивана Барзирова. По словам девушки, он продал без ее разрешения оформленный на нее Gelandewagen.

Автомобиль, как пишет Starhit, был куплен, когда Вяткина и Барзиров были в отношениях. Новенький Mercedes-Benz оформили на нее. Через какое-то время отношения стали рушиться, пара рассталась, Анита уехала в отпуск, а Иван в это время продал без ее ведома машину.

По прибытию девушка побратилась в правоохранительные органы с заявлением.