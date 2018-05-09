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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Свердловской области
12:46  09 мая 2018 0

В Екатеринбурге затопило паркинг с сотнями дорогих иномарок. ФОТО

Охрана предупредила об опасности жильцов домаФОТО: Оперативные Ночные Новости

Подземный паркинг дома №101 по улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге затопило грунтовыми водами. Спасти свои автомобили успели лишь немногие жители новостройки.

Инцидент произошел поздно вечером 8 мая. Об опасности затопления предупредила охрана паркинга: сотрудники обзвонили собственников машин (в основном дорогостоящих иномарок) и попросили убрать машины в безопасное место. «Ремонтные работы начались лишь во втором часу ночи 9 мая. К этому моменту уровень воды достиг порядка 10 сантиметров», — сообщил местный житель. По словам сотрудников ремонтной бригады, вода начала прибывать потому, что сломались насосы, откачивающие грунтовые воды.

Местный житель добавил, что парковку топит уже не в первый раз. Управляющая компания не предпринимает никаких мер, при этом не забывает «взимать плату за обслуживание паркинга». Получить оперативный комментарий от сотрудников управляющей компании «Территория Север» не удалось.

В паркинге остались машины жильцов, до которых не сумели дозвониться
ФОТО: Оперативные Ночные Новости
На подземной парковке оставляли преимущественно дорогостоящие иномарки
ФОТО: Оперативные Ночные новости

Павел Маркуш
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