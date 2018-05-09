Подземный паркинг дома №101 по улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге затопило грунтовыми водами. Спасти свои автомобили успели лишь немногие жители новостройки.
Инцидент произошел поздно вечером 8 мая. Об опасности затопления предупредила охрана паркинга: сотрудники обзвонили собственников машин (в основном дорогостоящих иномарок) и попросили убрать машины в безопасное место. «Ремонтные работы начались лишь во втором часу ночи 9 мая. К этому моменту уровень воды достиг порядка 10 сантиметров», — сообщил местный житель. По словам сотрудников ремонтной бригады, вода начала прибывать потому, что сломались насосы, откачивающие грунтовые воды.
Местный житель добавил, что парковку топит уже не в первый раз. Управляющая компания не предпринимает никаких мер, при этом не забывает «взимать плату за обслуживание паркинга». Получить оперативный комментарий от сотрудников управляющей компании «Территория Север» не удалось.