Россияне оценили работу Путина и Медведева

06:47 10 мая 2018 0

Деятельность президента России положительно оценивают 81,2% граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Деятельность российского лидера Владимира Путина положительно оценивают более 81,2% граждан России. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты исследования, проведенного в первую неделю мая.

В апреле текущего года этот показатель составлял 80,5-82,2%. Работу правительства позитивно оценили 49,8%, а премьер-министра РФ — 44,7%. По данным организации, 46,9% опрошенных полностью готовы доверить Путину решение важных государственных вопросов. На второй строчке среди политиков разместился министр обороны Сергей Шойгу (19,5%), а на третьем месте глава МИД Сергей Лавров (15,2%).

По словам политолога Сергея Володенкова, в России лидер, который обладает харизмой, традиционно имеет высокий рейтинг — в отличие от «технических исполнителей», ответственных за качество реализации его поручений, пишут «Известия». Отмечается, что «ВЦИОМ-Спутник» с 30 апреля по 6 мая 2018 года по телефону. Каждый день социологи опрашивали по 1 тысяче россиян не менее чем из 80 регионов.